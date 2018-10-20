أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من السيسي

الملك سلمان يوجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة «الاستخبارات العامة» وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق

أمران ملكيان بإعفاء سعود القحطاني وأحمد عسيري من منصبيهما

أمر ملكي بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية:توجيهات وقرارات الملك تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل

مصدر مسؤول: المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع خاشقجي

النائب العام: التحقيقات مستمرة مع 18 موقوفاً على ذمة قضية جمال خاشقجي

خطيب المسجد الحرام: الشريعة الإسلامية ليست جامدة بل مرنة لا تنافي الأخذ بالتجديد

خطيب المسجد النبوي: آية الكرسي أعظم آية جمعت أصول الأسماء والصفات وبينت قدرة الله العظيمة

الرياض تستضيف منافسات هاكاثون سايبر سيبر 2018

ختام تمرين «تبوك 4» المشترك بين القوات السعودية والمصرية

يد الخير السعودية تواصل إغاثة المتضررين من إعصار «لبان» في المهرة

وزير خارجية البحرين: الهجمة على السعودية منظمة.. ونقف معها بأرواحنا

البشير يدعو "المعارضة" للمشاركة في إعداد وثيقة الدستور

تركيا تستضيف قمة رباعية حول سورية.. السبت

ترمب يلوّح بـ«الجيش» لإغلاق الحدود مع المكسيك