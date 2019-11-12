اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قول رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال رئاسته الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عن الانتخابات: إنه سيعمل كل ما يستطيع لإنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن "الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة"، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".

وسلطت الضوء على استشهاد الشاب عمر هيثم البدوي برصاص جيش الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل.

وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية: إن الإجماع العربي أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام.

وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن عدد من مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال اعتقلت 417 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضي بينهم 75 طفلًا، و 16 امرأة.

وتحدثت عن دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، دول العالم إلى التحضير لمرحلة "ما بعد فشل" صفقة القرن التي تعمل الإدارة الأمريكية على بلورتها منذ أكثر من عامين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال وزير الخارجية الأُردني أيمن الصفدي: إن الأردن عرض شراء أراضٍ يمتلكها إسرائيليون في الباقورة، لكنها رفضت.

وواكبت ما أعرب عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية في العراق من الإسراع بالخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يُصاحبها من عنف، مُعربًا عن الحزن والأسف لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.