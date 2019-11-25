اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتوترات الأمنية التي شهدتها شوارع بيروت مساء أمس نتيجة قيام مجموعات تابعة لحزب الله الإرهابي بالاعتداء على المتظاهرين مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في حين لم تسفر الاتصالات الجارية بين الفرقاء المعنيين في الوصول الى حل بشأن الأزمة الحكومية.

وأشارت إلى اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين أمس الحرم الإبراهيمي في الخليل في حين أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين بحجة تأمين احتفالات المستوطنين.

وتحدثت عن مقتل 6 متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق أمس مع تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تشهدها المدن والمحافظات العراقية للمطالبة باسقاط النظام.

وأخبرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام على محور المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي تزامنا مع قصف جوي روسي لمناطق في ريف إدلب.

ولفتت الانتباه إلى إعلان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في أبو ظبي أمس أن العاصمة الإماراتية ستكون مقرا لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات في مياه منطقة الخليج يعمل بالتنسيق مع تحالف آخر تقوده الولايات المتحدة.