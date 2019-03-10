أهم الأخبار البارزة في الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، مطالبة نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر، جميع فئات وقطاعات المجتمع بالسمو فوق كل الانتماءات، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى تمكن قوات الجيش اليمني أمس، من تطويق مليشيا الحوثي الإرهابية في ثلاث مناطق بجبهة رازح بصعدة.

وأخبرت عن شن طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس، غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع لحركة حماس، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

ونشرت صحف السودان، إعلان مصدر عراقي في قيادة عمليات نينوى، اعتقال 24 شخصًا متورطًا مع تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية بالساحل الأيمن من مدينة الموصل.