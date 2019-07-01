إصابة الإعلامي شريف مدكور بقطع في شبكية العين

أعلن الإعلامي شريف مدكور، إصابته بقطع في شبكية العين، وكتب شريف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "قطع في الشبكية.. نعمة وفضل".

وانهالت التعليقات على البوست داعيةً له بالشفاء .