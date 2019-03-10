أهم الأخبار البارزة في الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالقرارات التي سيعلنها المجلس الدستوري قبل نهاية هذا الأسبوع، حول مصير ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لفترة خامسة في انتخابات

18 أبريل القادم.

وتحدثت عن تصدع في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بسبب موجة استقالات في صفوف نوابه في البرلمان وهياكل الحزب، وإعلانهم انضمامهم بالحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام.

وعرجت الصحف الأحد على مظاهرات محتجي السترات الصفراء بالعاصمة الفرنسية ومدن أخرى أمس، للأسبوع الـ 17 احتجاجًا على السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ورصدت تطورات الأوضاع في فنزويلا، مشيرة إلى دعوات من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو، لأنصارهما بالتظاهر، وسط مخاوف من حدوث انزلاقات تؤدي إلى حرب أهلية في البلاد.

وفي متفرقات أخرى.. أخبرت صحف الجزار عن استقالة وزير الصحة التونسي، إثر تسجيل 11 حالة وفاة بين المواليد المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع، بالرابطة خلال يومي 7 و 8 مارس الجاري.