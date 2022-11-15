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الكويت تودّع الإعلامي والوزير الأسبق محمد السنعوسي

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العرب اليوم - الكويت تودّع الإعلامي والوزير الأسبق محمد السنعوسي

الكويت_ العرب اليوم

فقدت الكويت، والإعلام الخليجي، اليوم (الثلاثاء)، الوزير الأسبق والإعلامي محمد السنعوسي، عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد صراع مع المرض، إثر مسيرة حافلة بالعطاء.

وُلد محمد ناصر السنعوسي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1938، ودرس الإعلام في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، حيث حصل على شهادته الجامعية هناك، كما درس النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر.

وعُيّن وزيراً للإعلام في الكويت ما بين عامي 2006 و2007، وذلك في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، وقدم استقالته إثر تقديم استجواب بحقه في مجلس الأمة (البرلمان)، وجاءت الاستقالة قبل ساعات من مناقشة الاستجواب.

وكان السنعوسي شريكاً بإنتاج فيلمي «الرسالة» و«عمر المختار»، وهما من إخراج المخرج السوري - الأميركي الراحل مصطفى العقاد.

كما كان السنعوسي أحد مؤسسي تلفزيون دولة الكويت عام 1960، حيث عمل فيه مسؤولاً تنفيذياً ومنسقاً للبرامج ومخرجاً ومنتجاً ومعداً، ثم أصبح عام 1964 مراقباً للبرامج، ثم مديراً عاماً، ثم وكيلاً مساعداً لشؤون التلفزيون حتى عام 1985، ثم رئيساً لشركة المشروعات السياحية في الفترة بين عامي 1986 و1996. وساهم في تأسيس نادي الكويت للسينما، وتأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية.

ونعت وزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى، وزير الإعلام الأسبق الإعلامي الكبير محمد ناصر السنعوسي الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

ونقلت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، أنوار مراد، في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء)، تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبد الرحمن المطيري، لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وقالت مراد، إن الراحل الكبير السنعوسي من أهم الأسماء التي لمعت في سماء الإعلام الكويتي؛ إذ تولى الكثير من المناصب، من أهمها منصب وزير الإعلام الكويتي، وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الإعلامية الناجحة التي شكلت علامة مميزة في مسيرة تلفزيون دولة الكويت الذي كان أحد مؤسسيه، مثل برنامج «رسالة» وبرنامج «السنعوسي».

وأضافت مراد، أن الإعلامي الراحل السنعوسي اشتهر بقدرته الفائقة على تقديم البرامج الحوارية المميزة التي تتناول القضايا الجوهرية، إضافة إلى اهتمامه بالقضايا التي تسلط الضوء على السلوكيات في المجتمع، ولم يقتصر عطاؤه الإعلامي على الساحة المحلية فقط، بل امتد إلى الساحة الدولية، من خلال إنتاج أعمال شكلت علامات فارقة على مستوى الإعلام العربي، مثل إنتاج فيلم «الرسالة»، والمساهمة في إنتاج فيلم «عمر المختار».

وأكدت وزارة الإعلام، أن الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي الكبير محمد السنعوسي، أحد أعمدته الأساسية وقامة كبيرة من قاماته المهنية.

ويُعرف عن السنعوسي جرأته في طرح القضايا المثيرة للجدل، مثل طرح قضية الشيكات من دون رصيد التي قدمها داخل سجن «طلحة»، وكان ضيوفه خلالها مجموعة من المساجين... وكذلك مواقفه الإنسانية؛ ففي حلقة المتعثرين عن السداد في سجن «طلحة» استضاف أحد المقيمين الآسيويين في الكويت، وكان مسجوناً لتعثره عن سداد مبلغ 200 دينار، فما كان من السنعوسي إلا أن أعلن تسديد المبلغ من جيبه الخاص ليفك سجن المقيم.

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الكويت تودّع الإعلامي والوزير الأسبق محمد السنعوسي الكويت تودّع الإعلامي والوزير الأسبق محمد السنعوسي



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