أهم وأبرز إهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

أمير جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أربع سنوات

سعود بن نايف يرعى "منتدى البيئة 2020.. نحو بيئة صحية مستدامة"

أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر

عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل

د. المعيقلي: عاشوراء من أيام الله العظيمة

خطيب المسجد النبوي: لا حياة للقلوب إلاّ في معرفة الله

تحديد نسبة 15 % يعيق وفاء "الهلال الأحمر" باحتياجاته التشغيلية

اجتماع افتراضي لدول مدونة السلوك وتعديل جدة

تدمير طائرة «درون» مفخخة متجهة إلى المنطقة الجنوبية

الصحة: معظم الإصابات بكورونا مطمئنة

تدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية بوزارة البيئة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. توفير الخدمات الصحية الإنجابية لأكثر 58,500 امرأة باليمن

لبنان: التحذير الفرنسي يعجل بموعد استشارات الحكومة

مصر: القبض على «مسؤول الاغتيالات» في الإخوان

أوروبا تتوقع «شتاءً صعباً» مع كوفيد - 19

آبي ينهي فترة رئاسة قياسية بـ«استقالة صحية»

ترمب: بايدن سيكون «أُلْعُوبة» بيد الشيوعيين