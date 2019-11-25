اهتمامات الصحف الأردنية الاثنين



أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، وبحثهما علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات التعاون العسكري.

واهتمت بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد اليوم بمقر جامعة الدولة العربية، بهدف بلورة موقف عربي موحد تجاه الخطوة الأمريكية بوصف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي.

وتابعت تطورات الاحتجاجات في العراق في وقت قتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدينتي الناصرية والبصرة جنوب البلاد.

وواكبت الأحداث التي شهدتها العاصمة اللبنانية نتيجة قيام مجموعات تابعة لحركة أمل وحزب الله الإرهابيتين بالاعتداء على المتظاهرين وسط العاصمة مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.