مدير bbc يهدد بفصل مقدمى البرامج والصحفيين بسبب آرائهم على السوشيال

هدد المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، تيم ديفى، الثلاثاء، بمعاقبة المذيعين والصحفيين الذين خالفوا قواعد الحياد، وبثوا آراءهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن العقوبة يمكن أن تصل إلى حد فصلهم بسبب ارتكابهم انتهاكات خطيرة.