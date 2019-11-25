اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لسياسات الإدارة الأمريكية الهادفة لشطب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والتاريخية والمتمثلة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأشارت صحف الاثنين إلى مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية بتحرك عربي وإسلامي ودولي لحماية مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من خطر التهويد.

وتحدثت صحف فلسطين عن استنكار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك من تدنيس واسع لساحاته، ومحاولة أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت صحف فلسطين تشديد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على أن من يتسلم المؤسسات التي أسست لحماية حقوق الانسان والدفاع عنه ومكافحة جرائم الحرب، يتوجب عليه ألا يخضع لأية ابتزازات سياسية من هذه الدولة أو تلك، مشيرًا إلى أن فلسطين ستطرح كل ما لديها من قضايا خلال اجتماع الهيئة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل.

ورصدت خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.