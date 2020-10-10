قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس مستعدة لنقل الصحفيين الاثنين المصابَين جواً من "ناجورني قره باغ" بعد إصابتهما بجروح عميقة أثناء الاشتباكات في المنطقة المتنازع عليها.