لميس الحديدي توضح تفاصيل برنامجها الجديد وتوجهاته

قدمت الإعلامية لميس الحديدي أولي حلقاتها من برنامجها الجديد «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون تي في» .وكشفت الحديدي خلال برنامجها الجديد «كلمة أخيرة» على قناة «أون تي في»، عن تفاصيل برنامجها الجديد وتوجهاته فذكرت جهود الدولة التي أستطاعت أن تتخطي أزمة كورونا عن طريق برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أستمر لمدة 4 سنوات و تطوير التعليم و وضع الخطوط الحمراء في قضية تأكل الأراضي الزراعية.

وأكدت الحديدي، أن البرنامج سيتحدث عن المشاكل التي تواجه الدولة لإعطاء الصورة الكاملة للمشاهد، مضيفة أن الصورة تواجه تربص من الداخل و الخارج و يجب مواجهة ذلك التربص، مؤكدة أن الإعلام لا يقف على الحياد في هذا الوضع و ضمن تلك المواجهات.و نوهت إلى أن برنامجها سينقسم إلى قسمين ساعة إخبارية لمتابعة الأخبار المحلية و الإقليمية و ساعة الأخري ستكون متنوعة سواء أخبار فنية و رياضية و إجتماعية و فقرة متعلقة بقضايا المرأة .