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اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يوجد تحد خطر على مصر إلا من الداخل، داعيًا الشعب للنظر إلى ما يجري بالدول المجاورة في المنطقة والحفاظ على أمن مصر وحمايتها.
وأبرزت تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاحه أمس عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، أن مصر بخير وتسير إلى الأمام بشكل رائع، وأنه لا يوجد ما يقلقه، وعلى المصريين أن يكون لديهم مناعة ضد أية دعوات للهدم والتدمير، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي عام 2016 كان كارثيا، واليوم أصبح أفضل وسيتحسن أكثر.
وعرجت إلى اختتام الاجتماع الثاني لمباحثات سد النهضة أمس بالقاهرة بمشاركة وزراء الري بدول مصر واثيوبيا والسودان وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي على أن يعقد الاجتماع الثالث في الخرطوم يوم 21 ديسمبر الجاري بهدف التوصل لحل وسط يخدم مصالح الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وتحدثت عن المباحثات التي جرت بين وزيري خارجية مصر والامارات العربية المتحدة ، حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع مسار تسوية الأزمة بما يحفظ وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية.
ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تهديد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الأسبوع الماضي.
وسلطت الصحف الضوء على الرسالة التحذيرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعية إياه إلى عدم تعطيل خطط حلف شمال الأطلنطي "الناتو " للدفاع عن دول البطيق وبولندا ضد روسيا خصوصا بعد اشتراط أردوغان تصنيف وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا منظمة إرهابية للموافقة على خطة الحلف.

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اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء



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