وفاة والدة الإعلامية كارلا حداد بعد معاناة مع المرض

توفيت والدة الإعلامية ​كارلا حداد​ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد معاناة مع المرض.ونعت حداد والدتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة لباب غرفة والدتها الراحلة في المستشفى، وعلّقت: “لن أنسى أبداً هذا الرقم، ولن أنسى هذه الغرفة.

وأضافت حداد: “الله يرحمك يا أمي”.

يُذكر أن حداد قدّمت برنامج Fi-Male بموسمه الأول، والذي عرض عبر قناة LBCI.