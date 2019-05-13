اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الحراك الشعبي، الذي ترافق ليل أمس مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي تدرس بنود الموازنة العامة للبلد، الأمر الذي أسفر عن حالة من البلبلة والفوضى في عدد من أحياء العاصمة بيروت، بعضها أدّى إلى مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.

وركزت الصحف على الحادث التخريبي الذي طال سفناً تجارية في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تعرف الجهة المسؤولة عنه بعد.

ونقلت صحف الإثنين تأكيد بعثة الأمم المتحدة المكلّفة الإشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في الحديدة غرب اليمن، أنّ عملية إعادة الانتشار التي تنص على انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة.

فلسطينيا أخبرت الصحف عن إعادة السلطات الإسرائيلية فتح معبريها مع قطاع غزّة أمس، إثر إغلاق دام أسبوعاً، وذلك تمهيدً للبدء بتطبيق تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية.

واهتمت صحف لبنان بالتصعيد الذي يشهده الوضع بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج، في ظل إعلان البنتاغون عن إرسال سفينة هجومية وبطارية صواريخ باتريوت إلى مياه الخليج.