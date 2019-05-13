اهتمامات الصحف المصرية الاثنين

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابعت تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى مقتل 5 أطفال وامرأة في هجوم إرهابي على مدينة السقيلبية في ريف حماه.

وأبرزت انتقاد الحكومة اليمنية الانسحاب الأحادي للحوثيين من الحديدة، وعدم اتخاذ أي خطوات ملموسة وجاده حتى الآن لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالمدينة.

ونشرت صحف الاثنين دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين لاتخاذ القرار الحكيم واتمام صفقتهم التجارية الآن مع واشنطن.

ورصدت خروج الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية لندن في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، رافعين لافتات تندد بالانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مبرزة إعلان قوات الجيش الليبي أن العمليات العسكرية في المنطقة الغربية تسير وفقًا للخطة الموضوعة.

وتناقلت نفي المجلس العسكري الانتقالي في السودان وجود محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة.

وتحدثت صحف القاهرة، عن مقتل 24 من مسلحي حركة طالبان إثر غارات جوية متفرقة في ثلاث ولايات أفغانية.