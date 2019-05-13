اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

أخبرت الصحف الليبية الصادرة اليوم أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم للقاء مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومسؤولين في حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) و في مقدمتهم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، لمناقشة سبل وقف القتال، واستئناف الحوار السياسي في ليبيا.

وأشارت إلى مواصلة العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدة محاور جنوب العاصمة، موضحة أن هناك تقدم للجيش في محور الطويشة والعزيزية، وتواصل القصف الجوي للطرفين مما أدى إلى توقف التقدم على المحاور الأخرى، وسط نزوح أكثر من 65 ألف شخص من مناطق الاشتباكات.

ونوهت إلى إعلان وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق منح مهلة ثلاثة أشهر لـ40 شركة أجنبية انتهت مدة الأذونات الممنوحة لها ولم تتقدم بطلبات تمديد الإذن لممارسة نشاطها، وذلك بعد قرار صادر الخميس الماضي بوقف أنشطتها في البلاد مشيرة إلى أن عددًا من الشركات تتواصل بشكل مباشر مع الوزارة، وتطلب فترة سماح لتجديد الأذونات الممنوحة لها.

وتطرقت إلى تحذير وزارة الخارجية الفرنسية، رعاياها من السفر إلى ليبيا؛ نظرًا للوضع الأمني المضطرب وخطر التعرض للخطف في أعقاب تحرير اثنين من الفرنسيين في بنين من قبضة جماعات مسلحة، كما دعت السياح إلى مزيد الحذر في منطقة جنوب الساحل.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة أطراف النزاع إلى وساطة سياسية تقودها الأمم المتحدة.