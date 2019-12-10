اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء



أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش ضرورة معالجة الجذور الرئيسة للإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشارت الصحف إلى تأكيد البيان المشترك الصادر عن دول مصر والسودان وأثيوبيا أن هناك مساعٍ للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة قبل منتصف يناير المقبل، وذلك عقب الاجتماع الذي استضافته واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي.

وواكبت انطلاق القمة الخليجية الأربعين في الرياض، لبحث سُبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والقانونية والأمنية.

ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى استمرار التظاهرات في لبنان عقب تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونقلت عن وزير خارجية لوكسمبورج والشؤون الأوروبية جان أسيلبورن تمسك بلاده بحل الدولتين، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين للحفاظ على هذا الحل.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ سقوط أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولي وإصابة ستة جنود بجروح، وكذلك مقتل خمسة أشخاص إثر ثورة بركان في نيوزيلاندا.