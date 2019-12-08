اهتمامات الصحف المصرية الأحد



أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، داعيًا إلى الاستفادة من تكنولوجيا الإدارة والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات أمس الأول في العراق إلى 25 قتيلاً و130 مصابًا، بعد ليلة دامية من الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون، استهدفت متظاهرين في جسر السنك وساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وتناقلت تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت 34 مليار دولار بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي لضم مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت.

ولفتت الانتباه إلى المشاورات النيابية التي ستبدأ غدًا في لبنان لإختيار رئيس حكومة جديدة، وسط ترقب حذر واستعداد من جانب المتظاهرين لتصعيد تحركاتهم لمواكبة تلك المشاورات.

وواكبت انطلاق تصويت المغتربين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أمس، مشيرة إلى استمرار التصويت في الخارج إلى يوم 12 ديسمبر الجاري موعد انطلاق الانتخابات في الداخل.