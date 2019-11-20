اهتمامات الصحف الليبية الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة، إدانة المجلس الرئاسي ، بأشد العبارات القصف الجوي الذي استهدف مواقع في كل من العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، مشيرا إلى أن الغارات الجوية نفذها طيران أجنبي،مؤكدا أن القصف الجوي تسبب في أضرار مادية جسيمة وترويع وهلع بين السكان الآمنين، مطالبا البعثة الأممية أن تتحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن الدولي لتفعيل قراراته.

وأشارت إلى اجتماع وزير الخارجية محمد سيالة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،في نيويورك،وبحثا آثار المعارك على العاصمة طرابلس،والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر برلين.

وتطرقت الصحف إلى مطالبة الخارجية بدعم الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن للعمل على وقف الاشتباكات في طرابلس.

ونقلت الصحف دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري للعنف في ليبيا وذلك بعد القصف الجوى لمصنع البسكويت بوادى الربيع فى العاصمة طرابلس ،وأن تعود إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وعرجت الصحف على تصريحات الرئيس الموريتاني محمد الغزواني،وقوله إن أية مبادرة ناجحة لمحاربة الإرهاب في أفريقيا يجب أن تعتمد على حل للأزمة الليبية.