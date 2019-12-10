اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم حصول باكستان على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوي لدعم الميزانية والإصلاحات في مجال الطاقة.

وتطرقت إلى تأكيد باكستان على أهمية دعم عملية السلام في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

وتناقلت صحف صباح الثلاثاء أنباء بدء محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في الاتهامات الموجهة إلى حكومة ميانمار بشأن الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة.

أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل جراء انفجار شاحنة مفخخة تابعة لحركة طالبان في موقع تابع للجيش الأفغاني بإقليم هلمند جنوب البلاد.

وأشارت في الشأن اللبناني إلى إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لتولي نفس المنصب مجددًا.