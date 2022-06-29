مقتل 12 صحافياً منذ بداية العام في المكسيك

ذكرت صحيفة "إكسبريسو" المكسيسية أن مراسلها أنطونيو دي لا كروز، قتل إثر إصابته بالرصاص في ولاية تاماوليباس شمال شرق البلاد التي يضربها بها العنف ودي لا كروز هو الصحفي الثاني عشر الذي يقتل حتى الآن هذا العام في المكسيك، التي من المرجح أن تسجل هذا العام واحدة من أكثر سنواتها دموية حتى الآن بالنسبة للصحافة.