اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء



ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على المشاورات الجارية الآن بين الكتل السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأكدت على ضرورة أن يضع رئيس الوزراء الجديد برنامجاً واضحاً للعمل من شأنه أن يعيد ثقة المواطن العراقي بحكومته.

وعرجت الصحف العراقية على المباحثات التي أجراها وفد كردي في بغداد والاتفاق الذي توصل إليه مايتعلق بتسليم الأقليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى شركة "سومو" التابعة لوزارة النفط الاتحادية بداية العام المقبل.