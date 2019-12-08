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اهتمامات الصحف الليبية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الأحد

الصحف الليبية
طرابلس - العرب اليوم


اهتمت الصحف الليبية الصادرة بالأوضاع العسكرية في البلاد ، مبينة تصاعدة حدة الإشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق في محوري الخلاطات ومحيط معسكر اليرموك بالمدفعية الثقيلة.
ونقلت الصحف تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، الذي نقل دعوة بلاده للمجتمع الدولي للتضامن القوي وبصوت موحد من أجل تجنب اندلاع حرب أهلية في ليبيا والتوصل لمَخرج سياسي في البلاد.
ونوهت الصحف إلى إعلان مسؤول في الجيش الأمريكي، بأن الطائرة المسيرة التي اختفت في أجواء ليبيا، الشهر الماضي، بالقرب من طرابلس، تم إسقاطها بواسطة منظومة دفاع جوي روسية،موضحا أن من أسقط الطائرة قد يكون الجيش الليبي أو أي طرف يعمل لحساب روسيا، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الطائرة أمريكية.
وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي، غسان سلامة، وتأكيده وضع ستة سلال اتفق عليها المجتمعون للبحث خلال مؤتمر برلين حول ليبيا؛ معربا عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا قائلا: لكن آمل من مختلف الدول أن تعي خطورة المرحلة في ليبيا.

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اهتمامات الصحف الليبية الأحد اهتمامات الصحف الليبية الأحد



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