اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بأن استمرار اسرائيل بتجاهل تنفيذ إلتزاماتها سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأشارت إلى ما اعتبره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأن قرار الكونغرس الأمريكي الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، ضربة قوية لمحاولات شرعنة الاستيطان والضم .

وتطرقت الصحف إلى التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ،والذي يرصد الاستيطان وإجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته .

ونشرت خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم، الذي شنه مسلحون مجهولون، على المتظاهرين وسط بغداد إلى 23 قتيلاً و137 جريحًا، بحسب مصدر أمني عراقي.