اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر دعوة المملكة العربية السعودية خلال جلس مجلس الوزراء رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

وسلطت الضوء على خبر هدم جيش الاحتلال خمسة منازل في القدس والخليل بحجة عدم الترخيص.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإعلان القيادة الفلسطينية عن عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لاتخاذ إجراءات لمواجهة القرارات الأمريكية ورفض عالمي لإعلان بومبيو.

وأوردت صحف فلسطين تصويت 165 دولة، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونشرت إعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي ، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

وتحدثت عن ما أعربت عنه منظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها وإدانتها لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي "اعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون الدولي"، عادةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 446 و452 و465 و476 و478 و2334 التي تؤكد كلها أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، ويشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني.