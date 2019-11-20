اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجلستين اللتين عقدهما مجلس النواب العراقي التي تم خلالهما التصويت على عدد من القوانين المهمة من بينها قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة وقانون التقاعد الموحد وقانون التعديل الأول لهيئة النزاهة.

وأشارت إلى إكمال المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانونين مهمين آخرين هما مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وتطرقت إلى يوميات التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي, مبرزةً الدعوات لفتح حواربين السُلطتين التشريعية والتنفيذية وبين المتظاهرين لوضع حلول جدية للأزمة وبناء عملية سياسية جديدة، تحقق مطالب المتظاهرين المشروعة.

ونوهت الصحف بأهمية متابعة المندسين الذين يريدون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي, مشيرةً في هذا المجال إلى حكم السجن الذي أصدرته المحكمة الجنائية المركزية في بغداد على شخص أدين بإطلاق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية في آن واحد قرب ساحة التحرير في بغداد.

وتناولت صحف الأربعاء بالتفصيل موقف المتظاهرين من الوثيقة التي وقع عليها 12 حزبًا وكيانًا سياسيًا عراقيًا بهدف إنهاء الأزمة, منوهةً بأن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم دون اكتراث بالوعود الجديدة كون ماتضمنته الوثيقة لا يلبي مطالبهم في إجراء إصلاحات سياسية كاملة ومن بينها إعادة كتابة الدستور ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين أمام القضاء.