اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمثول شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة أمام محكمة الجزائر العاصمة بصفته شاهدا في قضية التمويل غير القانوني لحملة شقيقه قبل تراجعه عن الترشح لفترة رئاسية خامسة في مارس الماضي.

وأبرزت انطلاق عمليات الاقتراع في انتخابات الرئاسة وسط الجزائريين بالمهجر، مشيرة إلى وقوع مناوشات مع الرافضين لإجراء الانتخابات وموظفي السفارات والقنصليات الجزائرية.

ونقلت تأكيد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنها عازمة على صون صوت المواطن، في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وواكبت تطورات الأوضاع في العراق، مبرزة دعوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لبحث ملابسات هجوم استهدف المتظاهرين مساء الجمعة في بغداد، وأسفر عن مقتل حوالي عشرين متظاهراً.