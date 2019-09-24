اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بجولة اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسلي مع كبار المسؤولين السياسيين والماليين والمصرفيين والتي تمحورت حول تشديد العقوبات على حزب الله الارهابي وأي فريق يقدم دعمًا عينيًا له.

وتحدثت عن إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس تشكيل لجنة دستورية بهدف مراجعة الدستور والتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وأشارت الى أطلق صاروخين باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد أمس حسبما أفادت السلطات الأمنية العراقية، مشيرة الى أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة.

ولفتت الانتباه إلى شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات أمس طالت 52 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية والقدس كما قامت قوات إسرائيلية بمداهمة العيسوية واقتحمت مجموعة من منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن إعلان المحكمة الإدارية التونسية رفض جميع الطعون المقدمة من المرشحين في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.