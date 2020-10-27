أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الإعلام الدولية أبرزت في تغطيتها الإعلامية الواسعة لانتخابات مجلس النواب تزايد الإقبال على التصويت في اليوم الأخير من المرحلة الأولى