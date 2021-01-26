وفاة أحد أشهر مقدمي البرامج التلفزيونية في سوريا

توفى في دمشق أحد أقدم مقدمي البرامج العلمية والطيارين السوريين، موفق الخاني، الذي اشتهر ببرنامجه العلمي "من الألف إلى الياء" لأكثر من أربعين عاما. وتنقل الخاني عبر سنواته التي قاربت المئة بين عالمي الطيران والإعلام، إذ اهتم باكرا بالطيران، وكانت بداياته الأولى فيه عام 1942 بدخوله الجيش الفرنسي، قبل أن ينسحب مع رفاقه من سلاح الطيران الفرنسي في لبنان وينضم إلى قوات الدرك السوري، ويحاكم غيابيا. حسب موقع "البعث ميديا"