أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية ، مبينة سقوط سلاح الجو للجيش طائرة تركية مسيرة بمنطقة وادى الربيع، وتصاعد الاشتباكات مجددًا في جنوب العاصمة طرابلس، وجنوب غريان وسط سقوط قتلى وجرحى، وأشارت إلى تصريحات وزير الداخلية فتحي باشا آغا التي تناولت الهجمات والاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة وتسببت في شل حركة الطيران بالمطار وإيقاف تقديم الخدمات للمواطنين المسافرين.

ونوهت الصحف إلى لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي بحث سبل العملية السياسية في ليبيا، وعرجت على تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ليبيا.