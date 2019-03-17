قناة مباشر قطر تبث تقرير يوضح سب غضب أميركا

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن تحول فى المشهد الأمريكى السياسى تجاه تميم بن حمد ونظامه الحاكم فى الدوحة، حيث يتلاعبون فى مجال الخطوط الجوية ما يهدد مصالح أمريكا ويكبدها خسائر كبيرة، وتابع: "الإدارة الأمريكية اليوم باتت على يقين بأن تنظيم الحمدين ليس حليفاً استراتيجياً لها بقدر أنه نظام مراوغ لا يحترم الاتفاقيات والعهود".

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الإدارة الأمريكية تيقنت من أن الموقف الذى اتخذه الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب تجاه قطر، لا يحمل أى تجنى على النظام القطرى بل جاء بعد صبر طويل تجاه سياسية تنظيم الحمدين الداعمة للإرهاب ونشر الفوضى فى البلدان العربية والأفريقية.

وتابع تقرير "مباشر قطر": "ينعكس التحول الأمريكى تجاه نظام تميم بن حمد فى الخطاب الذى تقدم به مشرع جمهورى لرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدعو فيه البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات ضد قطر بسبب انتهاكها اتفاقية السماوات المفتوحة واتفاقية أخرى أبرمها الطرفان عام 2018".

استكمل التقرير: "كشف النائب الجمهورى عن ولاية فلوريدا مات جايتس، كشف فى خطابه أن تنظيم الحمدين يغش الخطوط الجوية الأمريكية بدعمه للمنافسين الأجانب بتخفيض اسعار الرحلات ومنافسة الشركات الأمريكية داخل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضى تم التفاوض على صفقة من أجل مزيد من الشفافية القطرية ووضع حد للعمليات غير المشروعة للخطوط الجوية القطرية بما