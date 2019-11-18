اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي نفى إمكانية حدوث تغيير داخلي في صفوف الحكومة، بسبب احتجاج أحزاب المعارضة التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء عمران خان.

وتابعت تطورات صحة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي يستعد لمغادرة باكستان إلى بريطانيا لمواصلة العلاج.

وأشارت الصحف إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على عنصر إرهابي خلال علمية نفذتها أمس في مديرة إسماعيل خان، مسلطةً الضوء على إتفاق باكستان والصين على إبقاء معبر خنجراب الحدودي بين البلدين مفتوحاً على مدار العام.

وأخبرت عن عزم ملكة هولندا ماكسيما زوريجويتا القيام بزيارة رسمية إلى باكستان الأسبوع المقبل.

وتطرقت إلى تهنئة الحكومة والقيادة الباكستانية للرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتعيينه رئيساً للبلاد.

ولفتت الانتباه إلى تطورات الوضع في إيران الذي يشهد موجة عنيفة من المتظاهرين ضد رفع أسعار البنزين .