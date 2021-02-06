قال محامي وشقيق محمود حسين، الصحفي المصري بشبكة تلفزيون "الجزيرة" القطرية، إن السلطات المصرية أفرجت عنه اليوم السبت بعد أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي. واحتجزت السلطات حسين في ديسمبر 2016 بتهمة "بث أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة والحصول على أموال أجنبية". وقالت الشبكة القطرية إن "الإفراج عن الزميل محمود حسين لحظة حق ومحطة ملهمة على طريق حرية الصحافة". وأضافت في بيان أنه "لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له الزميل محمود حسين من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية".