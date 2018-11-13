أقامت شبكة "سي.إن.إن."الأمريكية -اليوم الثلاثاء-دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من مساعديه، في مسعى لاستعادة حق دخول مراسلها جيم أكوستا إلى البيت الأبيض.

واوضحت"سي.إن.إن." أن الدعوى القضائية جاءت ردا على سحب الترخيص الصحفي لمراسل القناة أكوستا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.