اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاستعدادات المتخذة لإجراء تعديل وزاري واسع على حكومة عادل عبد المهدي ,الذي سيطال مالايقل عن سبع وزارات ،مشيرة إلى إمكانية تمرير التعديل الوزاري في مجلس ‏النواب في إطار تصحح مسار العمل الحكومي الذي يواجه انتقادات من المتظاهرين.

وأشارت الصحف إلى أهمية الاطلاع على ‏السير الذاتية للمرشحين لشغل المناصب الوزارية, للتأكد من كونهم مستقلين وغير منتمين إلى الأحزاب السياسية, والتثبت من امتلاكهم الخبرات ‏المطلوبة التي تتناسب مع مواقعهم الجديدة.

وتطرقت صحف الإثنين إلى الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن تلبية لمطالب المتظاهرين ومن بينها تعديل الدستور العراقي وقانون الانتخابات الحاليين .

وتناولت آراء مختلف الجهات بشأن مطلب إجراء انتخابات مبكرة في البلاد, محذرة من أن يكون ذلك محاولة لاعادة ذات الوجوه إلى المشهد السياسي والبرلماني في البلاد.

وعرجت على التطورات التي تشهدها التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق والتي دخلت شهرها الثاني,منوهة بالمطالب المشروعة التي يرفعها المتظاهرون مشددة على ضرورة المسارعة بتلبيتها .