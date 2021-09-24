وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي
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وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي

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العرب اليوم - وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي

وفاة الإعلامية المعتزلة عزة الحناوي
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت صفحة "ماسبيرو الأصل"، التابعة لإعلامي ماسبيرو، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  وفاة الإعلامية المعتزلة عزة الحناوي. وكتبت: "الإعلامية عزة الحناوي المذيعة القديرة بالقناة الأولى في ذمة الله صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع حسن الشربتلي بالتجمع.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

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وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي



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