وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي

أعلنت صفحة "ماسبيرو الأصل"، التابعة لإعلامي ماسبيرو، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الإعلامية المعتزلة عزة الحناوي. وكتبت: "الإعلامية عزة الحناوي المذيعة القديرة بالقناة الأولى في ذمة الله صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع حسن الشربتلي بالتجمع.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".