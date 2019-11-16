اهتمامات الصحف التونسية السبت



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ تسليم الرئيس التونسي قيس سعيَد المرشح لمنصب رئيس الحكومة الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، ونقلت تأكيد الجملي بعد استلامه رسالة التكليف أن الحكومة القادمة سوف تكون في خدمة إرادة الشعب، التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة، وأنه سوف يتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية.

وأخبرت عن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى إنهاء هجومه على العاصمة الليبية طرابلس، لتسهيل زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع، وتطرقها في الشأن ذاته إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتركزت حول الوضع في ليبيا.

وتابعت صحف السبت آخر المستجدات في الشأن اللبناني، حيث تطرقت إلى اتفاق الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان مبدئيًا على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة المقبلة، خلفا لحكومة سعد الحريري.

وتناولت في شأن آخر مقتل شخصين وإصابة العشرات من المحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد خلال تفريق قوات الآمن العراقية للمحتجين ضد تدهور الخدمات وارتفاع البطالة والفقر في البلاد.

وأوردت صحف تونس نفي سكرتير عام حلف شمال الأطلسي " النيتو" ينس ستولتنبرج انتهاء الحرب ضد تنظيم " داعش " الإرهابي وأن التنظيم مازال يمثل تهديدًا.