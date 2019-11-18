اهتمامات الصحف المغربية الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قد عاد إلى قصف عدة مواقع في قطاع غزة، مخلفا دمارا في الممتلكات.

وتابعت الصحف موجة الاحتجاجات الشعبية التي عمت أمس مختلف المناطق اللبنانية، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، ومعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة،وسط رفض المحتجين لاقتراح وزير المالية الأسبق محمد الصفدي ليتولى رئاسة الحكومة.

وواصلت الصحف مواكبتها لأخبار الساحة في العراق، لافتتة إلى تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحالية في أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ عقود.