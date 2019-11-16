اهتمامات الصحف المغربية السبت



تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى مصادقة مجلس النواب المغربي، على مشروع موازنة 2020 بالأغلبية بعد تأييد 146 نائبًا للمشروع ومعارضته من قبل 60 نائبًا, مشيرة إلى أن المشروع سيعرض على مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان للمصادقة عليه.

وتناقلت الصحف دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الموجهة إلى الرئيس المنتخب للمجلس الأوروبي، شارل ميشيل، من أجل زيادة الموارد المخصصة للمغرب باعتباره شريكا أساسيا لإسبانيا، وأوروبا في إشكالية الهجرة.

واهتمت الصحف بالاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي انعقد بواشنطن، بمشاركة ممثلين عن 30 بلدا، ومنظمة دولية لبحث سبل مواصلة الحرب على الإرهاب.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأحداث في قطاع غزة، مشيرة إلى انه رغم التهدئة فقد واصلت إسرائيل قصف أهداف في القطاع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

كما تابعت الصحف اهتمامها بالتطورات السياسية في لبنان، لافتة إلى اتفاق الأطراف السياسية على اختيار وزير المالية الأسبق محمد الصفدي، رئيسا للحكومة وسط رفض المتظاهرين لهذا الاختيار.

وفي الشأن السوري، تناقلت الصحف تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تشعر بأنه ما يزال أمامها الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، وأن روسيا تأمل أن تكلل عملية جنيف للسلام في سوريا بالنجاح