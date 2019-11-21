اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم استمرار الأزمة السياسية التي تمر البلاد وانعكست بشكل حاد على الوضعين المالي والاقتصادي في ظل استمرار الخلافات المحتدمة بين الأطراف المعنية حول تشكيل الحكومة الجديدة وغياب أي مؤشر إيجابي في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى مقتل 21 مدنيًا على الأقل بينهم 10 أطفال أمس جراء قصف شنه النظام السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وتحدثت الصحف عن مواصلة المتظاهرين قطع الطرق المؤدية إلى ميناء خور الزبير وأم قصر في محافظة البصرة جنوب العراق في حين تجمع الآلاف في وسط بغداد غالبيتهم من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات للمطالبة بإسقاط النظام.

ولفتت الانتباه إلى إعراب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح له أمس عن شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه السُلطات الإيرانية من اعتراف رسمي بالميليشيات الحوثية المدعومة من ايران وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمينة في طهران.

وتطرقت إلى إعراب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في كلمة جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط أمس عن أسفه لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفًا للقانون الدولي.

وأخبرت عن إعلان القوات الأمريكية مقتل اثنين من أفرادها في تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة شرخ في ولاية لوغار في حين أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط المروحية.