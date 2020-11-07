غير المرشحان عن الحزب الديمقراطي لمنصبي الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكامالا هاريس صفتيهما في "تويتر"، إلى الرئيس، ونائب الرئيس المنتخبين.ويأتي ذلك بعد تأكيد الإحصاءات اليوم السبت فوز بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، على الرغم من رفض الرئيس المنتهية ولايته الاعتراف بهزيمته.