اهتمامات الصحف السودانية الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة الممثل الخاص المشترك لبعثة "يوناميد" في دارفور جبريمايا ماسايلو الحركات المسلحة التي لم تلتحق بعد بعملية السلام إلى اغتنام الفرصة التاريخية والالتحاق بطاولة المفاوضات.

وأشارت إلى رفض مجموعة الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت عن قائد شرطة محافظة نينوى العراقية اللواء حمد النامس اعتقال 21 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من المحافظة.