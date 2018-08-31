أعلن الإعلامى جابر القرموطى، رحيله عن تقديم برنامج "مانشيت القرموطى" المذاع على فضائية "النهار" بداية من أول أكتوبر.



وعبر القرموطى، عن اعتزازه بفترة عمله فى القناة بالرغم من تلقى عدد من العروض للعمل بأماكن أخرى ولكنها لا تزال قيد المناقشة.