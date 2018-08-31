ساندى ورانيا فريد شوقى ورامى صبرى نجوم برنامج عين غدًا

يعرض فى سهرة غدا السبت على قناة الحياة ببرنامج "عين" حلقة مميزة بها الكثير من نجوم الفن ليكشف كل فنان عن الجديد لديه في مجاله، فالفنانة ساندي تكشف للمذيعة شيرين سليمان مقدمة البرنامج عن تفاصيل ألبومها الجديد والأغنية السنجل التي ستتطرحها قريبا .
كما سيكون بالحلقة كواليس حفلات رامي صبري و محمد نور وياسمين علي ثم لقاء مميز مع النجمة رانيا فريد شوقي كما يكشف الناقد الشاب اندروا محسن عن رايه في موسم افلام العيد .
بالإضافة لكل اخبار نجوم ونجمات هوليود وأخبار السينما العالمية والمهرجانات الدولية وبرنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويُبث عبر قناة "الحياة" يومي السبت و الأحد من كل أسبوع، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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