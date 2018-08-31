ساندى ورانيا فريد شوقى ورامى صبرى نجوم برنامج عين غدًا

يعرض فى سهرة غدا السبت على قناة الحياة ببرنامج "عين" حلقة مميزة بها الكثير من نجوم الفن ليكشف كل فنان عن الجديد لديه في مجاله، فالفنانة ساندي تكشف للمذيعة شيرين سليمان مقدمة البرنامج عن تفاصيل ألبومها الجديد والأغنية السنجل التي ستتطرحها قريبا .

كما سيكون بالحلقة كواليس حفلات رامي صبري و محمد نور وياسمين علي ثم لقاء مميز مع النجمة رانيا فريد شوقي كما يكشف الناقد الشاب اندروا محسن عن رايه في موسم افلام العيد .

بالإضافة لكل اخبار نجوم ونجمات هوليود وأخبار السينما العالمية والمهرجانات الدولية وبرنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويُبث عبر قناة "الحياة" يومي السبت و الأحد من كل أسبوع، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.