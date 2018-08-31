تبدأ الإعلامية وفاء الكيلانى خلال الأيام القليلة المقبلة برنامجها الجديد "تخاريف"، والذى سيذاع على إحدى القنوات العربية.
البرنامج يعيد وفاء الكيلانى مرة أخرى إلى الساحة الإعلامية بعد توقف طويل، حيث ينتمى البرنامج لنوعية البرامج الحوارية الساخنة، حيث تستضيف فى أولى حلقاتها النجم اللبنانى وائل كفورى، وسيذاع فى الثامنة والنصف مساء، ومن البرامج التى قدمتها وفاء الكيلانى خلال مسيرتها الإعلامية، "المتاهة" و"الحكم"، حيث حققا البرنامجان نجاحا كبيرا.
GMT 17:47 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسبرنامج أون سكرين يعرض لقًاء خاصًا مع صناع تراب الماس
GMT 17:33 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسجابر القرموطى يعلن رحيله عن قناة "النهار"
GMT 17:30 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسساندى ورانيا فريد شوقى ورامى صبرى نجوم برنامج عين غدًا
GMT 17:28 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس"مساء دريم" يفتح ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة
GMT 17:23 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأسامة كمال يناقش مشكلة الحفر فى شوارع مصر ببرنامجه "مساء DMC"
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك