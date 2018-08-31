تبدأ الإعلامية وفاء الكيلانى خلال الأيام القليلة المقبلة برنامجها الجديد "تخاريف"، والذى سيذاع على إحدى القنوات العربية.



البرنامج يعيد وفاء الكيلانى مرة أخرى إلى الساحة الإعلامية بعد توقف طويل، حيث ينتمى البرنامج لنوعية البرامج الحوارية الساخنة، حيث تستضيف فى أولى حلقاتها النجم اللبنانى وائل كفورى، وسيذاع فى الثامنة والنصف مساء، ومن البرامج التى قدمتها وفاء الكيلانى خلال مسيرتها الإعلامية، "المتاهة" و"الحكم"، حيث حققا البرنامجان نجاحا كبيرا.