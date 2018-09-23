أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم باللقاءات المكثفة التي بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقدها في نيويورك مع عددٍ من قادة ومسئولي دول العالم، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة النظر إلى أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة غدًا أمام الجمعية العامة حول رؤية مصر تجاه مختلف الملفات الإقليمية.
وأشارت إلى أن الرئيس المصري سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة على النطاق الثنائي والإقليمي والدولي.
وتحدثت عن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده لإجراء أي محادثات سرية أو علنية مع الإسرائيليين، داعيًا اللجنة الرباعية الدولية للعب دور الوسيط مجددًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعدم التخلي عن المهمة لأمريكا التي صعّدت موقفها إزاء الفلسطينيين.
ونقلت صحف الأحد عن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن عبيد بن دغر، تأكيده أن ميليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران نهبت تريليوني ريال يمني لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني، مطالبًا بالعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.
وأفادت بأن القوات العراقية بدأت أمس عملية عسكرية واسعة في صحراء محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوي باتجاه الحدود العراقية – السورية، لتمشيط المنطقة، والبحث عن العناصر الإرهابية المختبئة هناك.
ونوهت إلى الإدانات الواسعة بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع قتلى عبارة تنزانية انقلبت في بحيرة فيكتوريا إلى 207 شخصًا، ونبأ مقتل 8 أطفال إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق في ولاية فارياب شمال أفغانستان.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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