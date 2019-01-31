طوت جريدة "المستقبل" 6585 عدداً في أدراج النسخة الورقية لتتوقف اعتبارا من اليوم عن الصدور بنسخة ورقية وذلك بعد القرار الذي اتخذه مالكها الرئيس سعد الحريري بتحويلها الكترونية والاستغناء عن الطبعة الورقية.