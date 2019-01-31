المستقبل تتوقف عن الصدور بنسختها الورقية
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"المستقبل" تتوقف عن الصدور بنسختها الورقية

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العرب اليوم - "المستقبل" تتوقف عن الصدور بنسختها الورقية

الرئيس سعد الحريري
بيروت - العرب اليوم

طوت جريدة "المستقبل" 6585 عدداً في أدراج النسخة الورقية لتتوقف اعتبارا من اليوم عن الصدور بنسخة ورقية وذلك بعد القرار الذي اتخذه مالكها الرئيس سعد الحريري بتحويلها الكترونية والاستغناء عن الطبعة الورقية.

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المستقبل تتوقف عن الصدور بنسختها الورقية المستقبل تتوقف عن الصدور بنسختها الورقية



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المستقبل تتوقف عن الصدور بنسختها الورقية المستقبل تتوقف عن الصدور بنسختها الورقية



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